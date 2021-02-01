Estonya'nın ilk kadın başbakanı: Kabinedeki kadın bakanların atanma sebebi cinsiyetleri değil, işinin ehli olmaları

Estonya'nın ilk kadın başbakanı Kaja Kallas, yeni hükûmetin politikaları hakkında yaptığı açıklamalarda "Oldukça Avrupa yanlısı bir hükûmet olacak" ifadelerini kullandı. Kabinede finans ve dışişleri bakanlıklarına da kadın bakanlar atayan Kallas, "Bu görevlere atanmalarının sebebi cinsiyetleri değil gerçekten işinin ehli insanlar olmaları" dedi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Estonya'da aşırı sağ partinin koalisyon hükûmetinin ardından seçilen ilk kadın başbakan Kaja Kallas, yeni döneme dair açıklamalarda bulundu. Estonya Reform Partisi'nin 43 yaşındaki lideri Kallas, "Özellikle hukukun üstünlüğü gibi Avrupalı değerler açısından bu hükûmet oldukça Avrupa yanlısı olacak" dedi. Kallas, özellikle iklim politikaları anlamında dikkate değer değişiklikler olacağını söyledi.

Estonya'da yeni koalisyon hükûmeti, 2050 yılına kadar karbon nötr olmak için plan geliştirmeyi taahhüt etti.

Estonya, hem başbakan hem cumhurbaşkanının kadın olduğu nadir ülkelerden biri konumuna geldi.Kallas, finans ve dışişleri bakanlığı gibi iki kilit göreve de kadınları atadı. Bununla ilgili de değerlendirmede bulunan Kallas, "Herkes bana cinsiyetleriyle ilgili sorular soruyor. Bu görevlere atanmalarının sebebi cinsiyetleri değil gerçekten işinin ehli insanlar olmaları" diye konuştu.

Merkez Parti, 2019'daki seçimde göçe ve Avrupa değerlerine karşı olan, zaman zaman Nazi politikalarını öven aşırı sağcı EKRE partisi ile koalisyon kurduğu için oldukça eleştirilmişti.