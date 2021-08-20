Estonya, Afganistan'dan 30 mülteci kabul edilmesine karar verdi

Estonya hükûmeti, Taliban’ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan’da daha önce Estonya, NATO ya da Avrupa Birliği’yle çalışmış 30 mülteci kabul edilmesine karar verdi.

Başbakan Kaja Kallas, kararla ilgili yaptığı açıklamada “Afganistan’daki durum hassasiyetini koruyor. ABD’nin 31 Ağustos’taki tahliye sürecini tamamlamasıyla güvenli tahliye mümkün olmayabilir” dedi.

Kallas, Estonya’nın kadın ve çocuk hakları aktivistlerinin de ülkeye kabul edilebileceğini söyledi.

Hükûmet, ülkeye kabul edilecek 20 kişinin Estonya için çalışanlar ve aileleri olacağını, 10 kişinin ve NATO ve Avrupa Birliği’yle çalışanlar olacağını söyledi.

Estonya Polis ve Sınır Koruma Muhafızları, Estonya’ya kimlerin kabul edileceğine Uluslararası Yabancıların Korunması Yasası’na göre karar verecek.