ESTİ'nin hedefi Avrupa

İZMİR, (DHA)

BÜYÜK Kadınlar Sutopu Süper Ligi\'nde İzmir\'e şampiyonluk getiren Ege Su Sporları ve Tenis İhtisas Spor Kulübü (ESTİ), şimdi de 17 yaş kategorisinde final grubunda Galatasaray\'ı geride bırakarak Türkiye birinciliği elde etmenin gururunu yaşıyor.

Su sporlarının İzmir\'in bir sembolü olmasını gerektiğine inandıklarını belirten ESTİ Başkanı Hüseyin Egeli, \"Başarıyla temsil ettiğimiz İzmir\'den yeterli destek olmamasına rağmen, kupalarımızı yine İzmir\'e armağan ediyoruz. Türkiye\'de bayanların yetiştirilmesi ve ayakta durmalarını sağlamak için İzmirli kurumsal şirketlerin desteklerini bekliyoruz. Bizlere destek sağlanırsa Avrupa kupalarında elde edeceğimiz sonuçlarla İzmir\'in ve ülkemizin yüzünü güldüreceğimize inanıyor ve söz veriyoruz\" dedi.

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