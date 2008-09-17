Estetik yaptırma yaşı 16’ya indi

Doğu Karadeniz estetik cerraha aç

Doğallık mı, estetik mi?

Çetinkale, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kusursuz ya da daha iyi bir görüntü için talep edilen estetik ameliyatı, uzun yıllar ağır çalışma koşullarının verdiği yorgunluğun izlerini, kötü olayların neden olduğu ruh halinin yüze ve fiziğe yansımalarını düzeltmek amacıyla da istendiğini ifade etti. Çetinkale, şöyle devam etti:"Başvuran hastaların önemli bir kısmı yeni bir başlangıç için veya buna benzer nedenlerle geliyor. Sorunlu, hatalarla dolu, istenmeyen ya da rahatsız edici olarak değerlendirdikleri geçmişlerinden kurtulmak isteyen birçok kişi, bilinen tanınan ifadelerini değiştirmek için estetik ameliyat yaptırmak istiyor."Özellikle boşanan ve hapis yatan kişilerin istediği estetikle kimlik değişiminin yüzde 80 oranında gerçekleştiğini belirten Çetinkale, bu ameliyatları ise mahkeme kararı olmadan yapmadıklarını vurguladı.Çetinkale, estetik ameliyat yaptırmak için başvuranların yaşlarının 16'ya kadar düştüğüne dikkati çekerek, şöyle konuştu:"Estetik ameliyat yaptırmak için 16-17 yaşlardaki gençler, aileleriyle kliniklere başvurmaya başladı. Estetik cerrahlar olarak, acil durumlar dışında 18 yaşından önce estetik ameliyat yapılmasını önermiyoruz. Ancak bazı gençler estetik ameliyat yaptırmayı takıntı haline getirdikleri için bu konuda çok ısrarcı oluyorlar. Bu durumda çocukların 18 yaşını doldurmaları için ailelere üniversite sınavında iyi puan alma şartını koymalarını öneriyoruz."Ailelerin bu öneriye sıcak baktığını ifade eden Çetinkale, "Böylece hem çocuğun kalbi kırılmamış oluyor hem de gençler üniversite sınavlarına teşvik edilmiş oluyor" dedi.En çok burun estetiği için başvurulduğunu anlatan Çetinkale, "Erkekler kadın tipi göğüs büyümesinin düzeltilmesi, kızlar ise kilo almışsa yağ aldırma, göğüsleri gelişmemişse protez koydurma ve botoks istekleriyle bizlere başvuruyor" diye konuştu.