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Sağlık

Estetik takıntısı mahvetti

48 yaşındaki Koreli kadın estetik takıntısının kurbanı oldu. Kadının yüzü tanınmayacak hale geldi.

12 Kasım 2008 02:00

48 yaşındaki yaşındaki Koreli kadın estetik takıntısının kurbanı oldu.

Estetik yaptırmak psikolojik sorunları çözmez

Asgari ücretliler de estetik yaptırıyor

Milliyet’te yayımlanan habere göre, ilk olarak 28 yaşında estetik yaptırmaya başlayan genç kadın 48 yaşına kadar bir birini izleyen operasyonlar sonucunda adeta canavara dönüştü. Suratı genişledi, siması bozuldu, dudakları kaydı.

Fakat psikolojisi bozulan kadın kendini aynaya baktığında çok güzel buluyor.

Onu artık tanıyamayan ailesi kızlarını hemen bir doktora götürdü ama doktorlar kızın zihinsel bir problemi olduğunu düşünüyor. Kızlarının eski haline gelmesini çok isteyen aile ameliyat masraflarının çok pahalı olması nedeniyle çaresiz kaldı.

En hayret verici olanı ise genç kadın bir plastik cerrah ile tanışıyor ve cerrah kadına daha fazla slikon enjekte etmesi için şırınga veriyor. Slikonlar bitince de kadın yüzüne yemeklik yağ enjekte ediyor...

Bu arada garip yüzüyle Kore TV'lerinde ünlenen Hang Mioku'nun eski haline dönebilmesi için halktan bağış yağıyor.

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