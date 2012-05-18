Cinsel estetik için en çok kimler bıçak altına yatıyor?

Hüseyin Akkaş

Uluslararası Estetik Plastik Cerrahi Kurumu 25 ülkede yaptığı araştırmada 2010'da rağbet gören estetik operasyonları açıkladı. Rapora göre, 2010'da dünyada toplam 18 milyon 557 bin 825 estetik operasyon yapıldı. Amerika 3,3 milyon, Brezilya 2,5 milyon, Çin 1,2 milyon ve Japonya 1,1 milyon operasyonla en çok estetik yapılan ülkeler olurken Türkiye'de bu sayının 429 bin 310 olduğu belirtildi.

Raporda cerrahi girişimler kabaca “girişimsel” ve botoks veya cilt soydurma gibi “girişimsel olmayan” uygulamalar olarak ikiye ayrıldı. Yalnızca çene implantlarındaki artış, geçen yıl yüzde 71 olarak hesaplandı ve bu konuda başı Güney Kore çekti. Trend Monitor adlı pazar araştırma şirketinin 2009 yılı için yaptığı araştırmaya göre, Seul’de her beş kadından biri bıçak altına yatıyor. Türkiye’de en yaygın girişimsel uygulama yağ aldırma, burun ve göz kapağı estetiği alanlarında görüldü.

En çok İtalya'da penis büyütme operasyonu yapıldı

Araştırmanın yapıldığı ülkelerde 2010 yılında toplamda 20 bin 121 penis büyütme operasyonu gerçekleşti. Penis büyütmede İtalya 1695 operasyonla ilk sırada yer alırken bunu, 1640 operasyonla Hindistan, 1380 operasyonla Çin, 1300'le Japonya izledi. Raporda, Türkiye'de 448 penis büyütme operasyonunun gerçekleştirildiği bilgisine yer verildi.

Dünyada en rağbet gören estetik operasyonlar ise şöyle: Yağ aldırma, göz kapağı kaldırma, göğüs büyültme, botoks, kırışıklık ve burun operasyonu.

Yağ aldırma operasyonunun en fazla yapıldığı ülkeler: