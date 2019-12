Estetik operasyonla güzel bir sırta kavuşun

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Meram Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nedim Savacı, son dönemde kadınların daha güzel dekolte için sırt ve belden de yağ aldırmaya başladığını bildirdi.



Prof. Dr. Savacı, yaptığı açıklamada, havaların ısınmasıyla birlikte kadınların görünümlerine daha çok özen göstermeye başladığını söyledi.



İstedikleri kıyafetleri giymek isteyen kadınların bu dönemde, güzellik ve spor merkezlerini doldurduğunu belirten Prof. Dr. Savacı, bununla birlikte yazın plaj tatili planı yapanların da kilo verme telaşına düştüğünü ifade etti.



Vücutta biriken yağlarından sporla kurtulmayı zahmetli bulan ya da yaptığı sporla bu yağları eritemeyenlerin plastik cerrahi uzmanlarına başvurduğunu bildiren Prof. Dr. Savacı, şunları kaydetti:



"Bahar aylarıyla birlikte yağ aldırmak isteyenlerin sayısı artar, yağ aldırma ameliyatlarının yoğunluğu yaza kadar devam eder. Yaza doğru en çok yağ aldırma ameliyatları yapıyoruz. Bir seferde 20-30 kilo yağ aldırmak isteyen kişiler de oluyor, ancak tek seferde 5-7 kilogram arasında yağ alabiliyoruz. Daha fazlası sağlık için risk oluşturuyor. Liposuction yöntemiyle yapılan yağ alma operasyonlarında vücutta hiçbir şekilde ameliyat izi kalmıyor. Bu operasyonların fiyatı, resmi hastanelerde ortalama 2 bin TL civarında. Ancak bazı özel hastanelerde bu fiyat 10 bin TL'ye kadar çıkabiliyor."



Vücudun her yerinden yağ alınabiliyor



Estetik görünüm için eskiden, daha çok karın ve basenden yağ aldırmak isteyen kadınların kendilerine başvurduğunu ifade eden Prof. Dr. Savacı, "Son dönemde kadınlar daha güzel dekolte için sırt ve belden de yağ aldırmaya başladı. Özellikle sırttan yağ aldıranların sayısı her geçen gün artıyor. Zaten bugünkü teknolojiyle vücutta istenilen her yerden yağ alabiliyoruz" dedi.



Prof. Dr. Savacı, yağ aldırma ameliyatlarının, burun, göğüs ve yüz estetiği gibi operasyonlara göre daha uzun sürdüğü için hasta ve operasyonu yapan ekip için daha zor ameliyatlar olduğunu, vücudundan yağ alınan kişinin 1-2 gün içinde ayağa kalktığını bildirdi.



(AA)