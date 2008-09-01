Estetik diş hekimliğiyle güzelleşin

İnsanların kendilerinde yapabilecekleri en çarpıcı değişim, dişlere yapılacak olandır. İşte estetik diş hekimliğinde kullanılacak yöntemler:



Porselen Laminate Vener: Venerler doğal dişlerinize minimum hasar veren, tırnak kadar ince bir porselenden yapılır. Venerler vasıtasıyla dişlerinizin şekli ve rengi tam da hayâl ettiğiniz gibi olabilir. Lamineler oldukça dayanıklıdır.



Bu yöntemle hayâlinizdeki dişlere ve gülüşe sahip olmanız için diş hekiminizi 2-3 defa ziyaret etmeniz yeterli.



Diş beyazlatma: Dişlerinin daha beyaz olmasını istemeyecek biri yoktur herhalde. Herkes daha beyaz dişlere sahip olmak için kulaktan dolma bir sürü yöntem kullanmaktadır. Oysa bembeyaz dişlere sahip olmak, sigara ve kahvenin ağzımızda bıraktığı lekelerden kurtulmak çok da zor değil.



Bir saat içerisinde klinik ortamında yapılan diş beyazlatma tedavisiyle, bembeyaz dişlere kavuşabilirsiniz.



İmplant: Gülerken ve konuşurken sizi en çok rahatsız eden şey, muhtemelen eksik dişlerinizdir.



Günümüzde bu durumdaki hastalar için kullanılan yöntem olan implantla, eksik dişlerin yerleri doldurularak, doğal dişler kadar sağlam ve doğal bir görüntü elde ediliyor.



Görünmez teller: Görselliğin öneminin git gide artmasıyla birlikte, bireyler artık diş estetiklerini daha da çok önemsiyorlar ve de çarpık, yamuk olan dişlerinin görüntüsünün değişmesini istiyorlar. Bunun için son zamanlardaki trend, şeffaf plaklarla ortodontik tedavi yönteminin kullanılması.

