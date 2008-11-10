Estetik cerrahi krizi teğet geçti

Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde `Narsist' adlı bir güzellik merkezinin düzenlediği panele konuşmacı olarak katılan Dr. Özcan Ülgen, gazetecilerin sorularını yanıtladı. 16 yıldır İzmir'de mesleğini sürdürdüğünü belirten Dr. Ülgen, bir soru üzerine, sektörlerinin ekonomik krizi ucuz atlattığını belirterek şöyle konuştu:``Geçen ayın başında derinleşen kriz sebebiyle yaklaşık üç hafta büyük bir durgunluk yaşadık. Bizleri de bir korku sardı. Ameliyatlarda kullandığımız ürünlerin büyük bir kısmını ithal ediyor, dolayısıyla dövizle alıyoruz. Dövizdeki artış, kaçınılmaz olarak fiyatlarımıza yansıdı. Örneğin, kullandığımız malzemeye göre fiyatları değişen göğse slikon takma işlemi, ortalama olarak, 3- 4 bin YTL iken 4 bin 500- 5 bin 500 YTL'ye tırmandı. Ancak korktuğumuz olmadı, üç haftalık durgunluğun ardından işlerimiz açıldı, eski düzenine kavuştu.''Dr. Özcan Ülgen, krizi çabuk atlatmalarının nedenini ise şu sözlerle açıkladı:``İnsanlar, sağlık harcamalarını kısamazlar. Şimdi diyeceksiniz ki `Güzellik uğruna estetik ameliyatı olanların da mı derdi sağlık?' Evet, onlar da ruh sağlıklarını korumak için ameliyat oluyor. Güzel olmadığını düşünmek, insanın ruh sağlığını bozar. Dolayısıyla, bizlere gelenler, güzelleştikleri gibi ruh sağlığını da korumuş oluyor.''Kendilerine en çok burun estetiği için başvurulduğunu, bunu göğüs büyütme, küçültme ve dikleştirme taleplerinin takip ettiğini ifade eden Dr. Ülgen, gelenlerin çok büyük bir kısmının kadınlardan oluştuğunu, ancak erkeklerin, en az kadınlar kadar burun estetiği ameliyatı olduğunu sözlerine ekledi.