Estetik ameliyat ile göbeğe son!

T24 - Yüksek yan gerilimli karın estetik ameliyatı, eski klasik karın germe ameliyatlarını rafa kaldırıyor. Operasyon sonrasında hem ideal bir karın anatomisine hem de belirgin yan bel kavislere sahip olmak mümkün.



Fazla kiloların birçok kişide göbek bölgesinde toplandığını söyleyen Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Zekeriya Kul, "Kadın ve erkeklerin ortak sorunlarından biri karın bölgesinde bir türlü eritilemeyen yağlanma ve özellikle hamilelik ya da kilo vermeler sonrasında ortaya çıkan sarkmalar. Modern karın germe ameliyat tekniklerinin son yıllarda gelişmesiyle, hastalarımız karın bölgesindeki estetik problemlerinden daha kısa sürede kurtulabiliyorlar" dedi.

Klasik karın germe ameliyatlarının artık çok geride kaldığını ifade eden Kul, "Klasik karın germe ameliyatlarında amaç gergin bir karın ön duvarıyken, yan bel kavsi gibi ideal vücut şeklinin en önemli parçası üzerinde çalışılmamaktaydı. Bunun sonucunda orta hatta gerginlik olmasına karşın gevşek yan karın ve bel bölgelerinin olduğu, kesi hattında oluşan izin üst bölgede yani bikini dışında kaldığı sonuçlar elde ediliyordu" diye konuştu.



Fark; 3 boyutlu düşünmek

İdeal karın anatomisini elde etmek için yapılması gerekenin 3 boyutlu düşünmek (yani karın bölgesini sadece göbek ve çevresi olarak değil de bütün bir ünite şeklinde değerlendirmek) olduğunu belirten Kul, şunları söyledi:

"Öncelikle 'İdeal karın anatomisi nasıl olmalıdır?' sorusunun cevabını vermek gerekir. Meme alt kıvrımından uyluklara kadar bir bütün olarak değerlendirilmesi gereken karın için ideal tanım şöyledir:

-Karının yan bölgelerinin ve kasık bölgelerinin gergin oluşu, bel bölgesinin derin bir oyuk şeklinde olması,

-Göbek üstü bölgede karın kaslarımızın arasında var olan ince bir vadi,

-Karnın merkezi bölgelerinde fazla gerginlik olmaması hatta göbek altı bölgesinde kısmi bir konveksliğin olması,

-Yan duruşta ise vücudun S harfi şeklinde bir görünüm sergilemesi,

-Dikey duruşlu bir göbek deliği.

Bu tanımlamaya göre klasik karın germe ameliyatlarına bazı değişiklikler yapmak gerekiyor. Yan bel bölgesine yapılacak liposuction ile bel kavisinin daha belirgin ortaya çıkarılması, karın derisinin karnın ön duvarından tamamen kaldırılmadan daha çok liposuction ile gevşetilmesi, özellikle orta dikiş hattında aşırı gergin olmayan bir kapanışın sağlanması gibi. Biz ideal karın anatomisini yüksek yan gerilimli karın estetik ameliyatıyla oluşturmayı başarabiliyoruz ve bu uygulama sayesinde daha estetik sonuçları daha güvenli bir ameliyat tekniği ile elde etmiş oluyoruz."



3 gün sonra normal hayata dönüş

Ameliyatın yaklaşık 2 saat sürdüğünü dile getiren Kul, "Ameliyat genel anestezi altında yapılıyor ve hasta ameliyattan 6 saat sonra ayağa kalkabiliyor. 1 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu oluyor ve 3 gün sonra ağır sportif hareketler hariç, normal hayatına dönüyor" ifadesini kullandı. Yüksek yan gerilimli karın estetik ameliyatlarının aynı zamanda iz sorununu da ortadan kaldırdığına değinen Kul, "Yukarı yönde çekilmiş ameliyat izinden daha çok, bikini içinde kalan, kişileri çok rahatsız etmeyen bir çizgisel iz seklinde iyileşme gerçekleşiyor. Bir diğer önemli avantajı ise liposuction ile kombine yapılabilmesi ve karın derisinin karın ön duvarından tam kaldırılmadan gerdirilebilmesi" dedi.