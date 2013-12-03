Estetiğe yaş sınırı

Herhangi bir tıbbi gerekçe olmaksızın 18 yaşından önce yapılan estetik ameliyatlar Almanya'da uzun yıllardır tartışılan bir konu. Bunların önüne geçilmesi için bugüne kadar pek çok girişimde bulunuldu.

Yapılan anketlere göre her ne kadar her beş gençten biri estetik ameliyat yaptırmayı düşündüğünü ifade etse de, gerçekten bıçak altına yatmayı göze alanların sayısı oldukça düşük.

Alman Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin (DGPRÄC) verdiği bilgilere göre Almanya genelinde yapılan estetik ameliyatlarda, 18 yaşın altındaki hastaların oranı 2011 yılında sadece yüzde 1,3'tü. Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, derneğin sözcüsü geçen yıl ise bu oranın yaklaşık yüzde bir oranında olduğunu ifade etti. Geçmişte konuyla ilgili tartışmalarda hastaların yüzde 10'unun 20 yaşın altında olduğu ifade edilmişti. Derneğin verilerine göre bu yüzde onun içinde uzuvlardaki doğuştan gelen şekil bozuklukları ve yanık vakalarına bağlı tedaviler gibi tüm estetik ameliyatlar yer alıyor.

En sık hangi ameliyat yapılıyor?

DGPRÄC'nin verilerine göre çocuk ve gençler en çok kulak estetiği oluyor. Bunu erkek hastalarda meme veya göğüs büyümesi olarak bilinen jinekomasti ameliyatı izliyor.

Her tür ameliyatta olduğu gibi estetik ameliyatlarda da 18 yaşından küçük hastanın veli yada vasisinin izni gerekiyor. DGPRÄC bazı durumlarda bir psikiyatrist ve aile doktorunun da görüşme sırasında hazır bulunmasını önerebiliyor.

Tıbbi gerekliliğe karar verilmesi

Uzmanlara göre doktor tavsiyesi ile tıbbi açıdan gerekli görülmeyen ameliyatlar arasında ayırım yapılmasının zorluğuna dikkat çekiyor. Örneğin Alman Plastik Cerrahlar Birliği yanık sonrasında yapılan estetik operasyonlar ve kepçe kulak nedeniyle psikolojik sorun yaşanması gibi durumlarda yapılan estetik operasyonları tıbbî gerekçeli olarak görürken, Birlik 18 yaşın altında göğüs büyütme, yağ aldırma gibi operasyonların yapılmaması gerektiğini savunuyor.

Alman Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin verdiği bilgilere göre 2011 yılında Almanya çapında yaklaşık 138 bin 500 estetik ameliyat ve buna ek olarak kırışıkları azaltmaya yönelik yaklaşık 132 bin botoks uygulaması yapıldı. En sık başvurulan estetik operasyonlar göğüs büyütme, göz kapağı estetiği ve yağ aldırma.