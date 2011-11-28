Eşsiz 'Stradivarius'un benzeri yapıldı



T24 - Bilim insanları, bilgisayarlı tomografi yardımıyla ünlü Stradivarius kemanlarından birinin birebir kopyasını yaptı.





Kuzey Amerika Radyoloji Derneğinin (RSNA) ABD'nin Chicago kentinde yapılan yıllık kongresinde sunulan araştırmada, 300 yıllık bir Stradivarius kemanın üç boyutlu tomografi görüntüleriyle tüm ayrıntıları tespit edildi. Bu veriler doğrultusunda, bilgisayar tarafından yönetilen bir robot, kemanın yapı parçalarını kesti. Ardından bu parçalar keman yapımcıları tarafından birleştirildi ve ayrıntılandırıldı. Kopya için, Washington'daki Kongre Kütüphanesinde saklanan, 1704 yapımı Betts kemanı kullanıldı.



Projeyi yöneten, Minnesota üniversitesinden radyolog Steven Sirr, aynen insanlarda olduğu gibi kemanlarda da bireysel farklılıkların geniş bir yelpazesi bulunduğunu belirterek, yüzlerce yıllık bir müzik aletinde, çok ufak yırtıklar, minnacık delikler, tamir izleri ve çevresel koşulların neden olduğu değişiklikler gibi çok sayıda özellik bulunduğunu söyledi.



Bilgisayarlı tomografi sayesinde böyle tarihi bir nesneyi parçalarına ayırmadan ya da ona zarar vermeden analiz etme imkanının doğduğunu ifade eden Sirr, bu şekilde yapılacak reprodüksiyonlarla genç müzisyenlere finanse edebilecekleri iyi bir enstrüman da sunulabileceğini belirtti. Sirr, ayrıca Stradivarius kemanlarını bu kadar özel kılan püf noktalarının da keşfedilebileceğini söyledi.





Sesinin sırrı çözülemedi





17. yüzyılda İtalya'da yaşayan müzik aleti üreticisi Antonio Stradivari tarafından elle yapılmış kemanların sesinin neden bu kadar iyi olduğu halen bilinmiyor. Günümüzde yaklaşık 650 Stradivarius enstrümanın olduğu tahmin ediliyor. Tomografi yardımıyla üretilen Stradivarius kopyasının sesinin orijinal kemanla aynı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Ancak radyolog Sirr'e göre, bu kemanların tınısının sırrının çözülmesi amacıyla bir adım atılmış oldu.





