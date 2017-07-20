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Yaşam

Eşref Kolçak'tan oğlu Harun Kolçak'a veda: Yavrum çok erken gitti

Kolçak için yarın cenaze töreni düzenlenecek

20 Temmuz 2017 14:55

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Eşref Kolçak, 62 yaşında hayatını kaybeden oğlu Harun Kolçak’ın ardından konuştu. ''Yavrum çok erken gitti. Allah’ın takdiri ne desem ki" diyen Kolçak, "Harun, Gemlik’te annesinin yanına gömülecek. Onu benim yanıma Gemlik’e getirecekler, oğlumu bana getirecekler" ifadesini kullandı.

Baba Kolçak oğlunun ilaçlarını kasıtlı olarak almadığını belirterek "Verdiğimiz ilaçların hiçbirini almamış’ dedi. Kasıtlı olarak almamış. Annesinin üzerine yemin ettirdim, ‘İlaçlarını al’ dedim, ‘Tamam baba, yemin ederim alacağım’ dedi ama yine almamış." şeklinde konuştu.

Bir süredir tedavi gördüğü hastalık nedeniyle iki gün önce Maslak’taki özel bir hastaneye gelen ve tedavisine hastanede devam edilen ses sanatçısı Harun Kolçak, dün (19 Temmuz 2017) saat 23.00 sıralarında 62 yaşında hayatını kaybetti. Kolçak’ın doktoru Oktar Asoğlu, ünlü sanatçının prostat kanserine bağlı böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Kolçak'ın cenaze namazının cuma namazına müteakiben Teşvikiye Camii'nde kılınacağı ve Gemlik'e defnedileceği öğrenildi.

Cenaze töreni cuma günü

Ünlü sanatçının hayatını kaybettiği hastaneye gelen yakınlarından prodüktör arkadaşı Polat Yağcı ve doktoru Oktar Asoğlu basın mensuplarına açıklama yaptı.

Prodüktör Yağcı, Kolçak’ın cenaze namazının Cuma günü öğle namazına müteakiben Şişli’de bulunan Teşvikiye Camii’nde kılınacağını ve defninin memleketi Gemlik’te yapılacağını açıkladı.

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Eşref KolçakHarun Kolçakprostat kanseri

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