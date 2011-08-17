-Eşref Bitlis davasında yeni gelişme ANKARA (A.A) - 17.08.2011 - Özel Yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği, eski Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis'in 1993'te uçağının düşmesi sonucu ölümüne ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından Albay Kazım Çillioğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma dosyasının örneğini istedi. Edinilen bilgiye göre, soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Mehmet Özgür, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından, Tunceli'de 1994'te intihar ettiği öne sürülen Albay Kazım Çillioğlu'nun soruşturma dosyasının bir örneğinin gönderilmesini talep etti. Çillioğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma dosyasında, Bitlis'in ölümü konusunda herhangi bir delil bulunup bulunmadığı araştırılacak. Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığı, Bitlis'in yaşamını yitirdiği uçak kazasıyla ilgili soruşturmada takipsizlik kararı vermişti. Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği, geçen yıl, olayla ilgili basında yer alan haberleri ihbar kabul ederek, yeniden soruşturma başlatmıştı. Tunceli Jandarma Alay Komutanlığı görevini yürütürken lojmanında ölü bulunduktan sonra dış otopsisi yapılarak ''intihar ettiği'' sonucuna varılan ve dosyası kapatılan Kazım Çillioğlu ile ilgili soruşturma da oğlu Gökhan Çillioğlu'nun müracaatının ardından tekrar açılmıştı.