Eşref Aydın vefat etti

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi ve divan kurulu üyesi Eşref Aydın, 91 yaşında vefat etti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe forması ile mücadele ettiği atletizm branşında yurt içi ve yurt dışında rekorlar elde ederek adını hem ülke hem de Fenerbahçe tarihine yazdıran eski atletimiz Eşref Aydın'ı kaybettik. Sporculuğunun ardından Kulübümüzde Atletizm Şubesi Kaptanlığı, Futbol Takımı Kondisyonerliği, Yönetim Kurulu Üyeliği, Amatör Şubeler Direktörlüğü, Genel Sekreterlik, Asbaşkanlık, İkinci Başkanlık ve Başkan Vekilliği gibi görevleri üstlenerek Fenerbahçe'ye hizmetlerine devam eden Eşref Aydın'a, Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

Aziz Yıldırım'dan başsağlığı mesajı

Başkan Aziz Yıldırım'ın ise, "Başımız sağolsun" başlığıyla yayınlanan mesajı ise şöyle;

"Kulübümüz bünyesinde, sporculuk döneminde kazandığı üstün başarı ve rekorlar ile Fenerbahçemiz ve ülke tarihine mal olan,

Sporu bıraktıktan sonra ise Fenerbahçe renkleri altında aldığı çeşitli görevler ile camiamıza uzun yıllar hizmet eden Eşref Aydın'a, Allah'tan rahmet; ailesi ve camiamıza başsağlığı dilerim.

Mekanın cennet olsun Eşref Aydın..."

Eşref Aydın için yarın Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde bir tören düzenlenecek.

Eşref Aydın için tesislerdeki sporcu anıtı önünde düzenlenecek tören saat 11.00'de başlayacak. Eşref Aydın, Fenerbahçe Camii'nde öğle namazını (12.25) takiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.