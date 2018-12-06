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Esrarla yakalanıp gözaltına alındılar

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde jandarmanın yol kontrolünde şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada, 46 gram esrarla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

06 Aralık 2018 14:29

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler ilçesinde jandarmanın yol kontrolünde şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada, 46 gram esrarla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı. Araç sürücüsüne uyuşturucu madde etkisinde otomobil kullanmaktan 5 bin 167 TL para cezası kesilip, 5 yıl süreyle ehliyetine el konuldu.
Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 17.30 sıralarında, ilçesinin kırsal Serçeköy Mahallesi yakınlarında yaptıkları yol kontrolünde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobil sürücüsü B. A. ve yanındaki F.Y.\'nin üzerinde yapılan aramada toplam 46 gram esrar ele geçirildi. Sürücü B.A.\'ya uyuşturucu madde etkisinde otomobil kullanmaktan 5 bin 167 TL para cezası kesili, 5 yıl süreyle ehliyetine el konuldu. Gözaltına alınan B.A. ve F.Y.\'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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