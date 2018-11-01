T24 LogoT24 Logo
Gündem

Esrarla yakalanan sürücü gözaltına alındı

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde şüphe üzerine durdurulan  otomobilin sürücüsü M

01 Kasım 2018 15:01

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Salihli ilçesinde şüphe üzerine durdurulan  otomobilin sürücüsü M.K.\'nin üzerinde 107 gram esrar ele geçirildi. Sürücü M.K., jandarma tarafından gözaltına alındı.
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümüşçayı Masal Ormanı mevkiinde gece yol denetimi yaparken, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı denetimde, araç ve sürücünün üzeri arandı. Yapılan kontrolde, otomobilin sürücüsü M.K.\'nin üstünden 107 gram esrar çıktı. Sürücü M.K. jandarma tarafından gözaltına alındı. hakkında yasal işlemlere başlandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Emre SAÇLISALİHLİ Manisa DHA MANİSA SalihliSürücüSalihliJandarma KomutanlığıGümüşçayı Masal OrmanıJandarma Suç Araştırma Timi JASATEmniyet MüdürlüğüYapılanFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24