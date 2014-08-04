'Esrarın yasal hale gelmesi için mücadele eden hareket' tebrikler New York!

New York'ta yakınlarda yasal olarak marijuana satışı yapılan yerlerin görülmesini sağlayan Leafly adlı internet sitesi, New York Times’a (NYT) reklam verdi. NYT’nin pazar günkü sayısına tam sayfa ilan veren Leafly böylece esrar için reklam veren ilk şirket oldu.

Radikal'de yer alan habere göre reklam tıbbi olarak kullanılan esrara odaklanıyor. İlanın üst kısmında, elinde gazetesi, üzerinde pardesüsüyle, tipik bir New Yorklu görülüyor. Adamın hemen yanında ise “Ian, indica cannabis türünü kullanarak MS semptomlarını azaltmayı seçti” cümlesi yer alıyor. İlanın orta kısmında da koşuya çıkmış bir kadın görülüyor. kadının yanında ise, “Kanserle savaşırken, Molly sativa cannabis kullanmayı tercih etti” deniliyor.

Reklamın en aşağısında ise şu sözler yer alıyor: “Compassionate Care Act (New York’ta esrarın yasal hale gelmesi için mücadele eden hareket) için tebrikler New York! Cannabis’ten yararlanmanın ilk adımı bilgilenerek tercih yapmaktır. En uygun ürünler hakkında size bilgi vermek, güvenilir klinikler ve eczaneler bulmanıza yardım etmek için buradayız.”

New York eyaleti, bu yıl 20 Haziran’da tıbbi olarak kullanılan marijuana’ya izin veren kanunu kabul etmişti. Marijuana New York eyaletinde yalnızca “çok ciddi” hastalıklar yaşayan kişilere ve doktorların sıkı kontrolleri altında veriliyor.