Esrarengiz Mıknatıs Tepesi'nin sırrı

T24- Kanada'nın New Brunswick eyaletinin Moncton kentindeki Mıknatıs Tepesi'nin (Magnetic Hill) sırrı, bir Japon matematikçisi tarafından çözüldü.



"Araçların güç kullanmadan yokuş yukarı hareket etmesi" özelliği nedeniyle bir asıra yakın zamandır yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Mıknatıs Tepesi'nin, aslında böyle bir özelliği olmadığı ve olup bitenlerin göz yanılmasından ibaret olduğu ortaya çıktı.



Japonya'daki Meiji Enstitüsü İleri Matematik Bilimleri Fakültesi'nden Kokichi Sugihara'nın, ABD'nin Florida eyaletine bağlı Naples kentinde yapılan Uluslararası En İyi Görsel İllüzyon Yarışması'nda birinci gelen çalışması, bu durumdaki yerlerde objelerin aslında tepe yukarı değil, aşağı hareket ettiklerini gözler önüne serdi.



Moncton Magnetic Hill Turizm Merkezi Müdiresi Judy Dougan, bu gerçeğin merkeze turist gelmesinin önüne geçemeyeceğini iddia etti. İnsanların yüzyıla yakın zamandır, merkezdeki tepede olanları görmek için geldiklerini kaydeden Dougan, "Sırrın çözüldüğünü kabul ediyorum, ancak yine de herkesi bu tecrübeyi yaşamaya çağırıyorum" dedi.