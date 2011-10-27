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Yaşam

Esrarengiz çukurda çalışma sürüyor BATMAN (A.A)

27 Ekim 2011 21:01

-Esrarengiz çukurda çalışma sürüyor BATMAN (A.A) - 27.10.2011 - Batman'da bir süre önce yol yapım çalışmaları sırasında ortaya çıkan ve yaklaşık 300 metre derinliğindeki çukur için bilimsel çalışmalar devam ediyor. Batman Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Deprem Araştırma Merkezi, İl Özel Afet ve Batman Belediyesinden oluşan ekibin üniversitede bir araya geldiği belirtilerek, toplantıda Batman'ın topoğrafik haritasının değerlendirileceği bildirildi. Açıklamada, daha sonra çukur ile ilgili gelişmelerin üniversite tarafından hazırlanacak raporla şekilleneceği ifade edildi.

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