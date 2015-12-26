Esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan ressamın son saatlerine dair görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Unkapanı’nda bir arkadaşıyla yürüyüşe çıktığı sırada esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan ve ardından Beşiktaş'ta denizde cesedi bulunan ressam Nurdan İskender’in Fatih'te bir caminin içinde dolaştığı görüntüler yayınlandı. Ortadan kaybolduğu gün Fatih Camii’ni gezdiği görülen Nurdan İskender’in bu görüntülerin ardından Balat sahilinden kaybolduğu belirtildi.

DHA'nın haberine göre, bir arkadaşı ile birlikte gezmeye çıkan Ressam Nurdan İskender, cep telefonuyla konuşurken ortadan kaybolmuştu. Arkadaşının aileye haber vermesi üzerine Nurdan İskender polis tarafından aranmaya başlanmıştı. Ressam Nurdan İskender’e ait olduğu belirlenen kol çantası ise aynı gece Haliç kıyısına yakın bir ağacın altında bulunmuştu.Polis tarafından olayla ilgili soruşturma sürdürülürken Beşiktaş Sahilinde bulunan bir kadın cesedinin sanatçıya ait olduğu tespit edilmişti. Ceset üzerinde yapılan ilk incelemede herhangi bir darp yada yara izine rastlanmazken ölüm sebebi olarak "Suda boğulma" kayıtlara geçmişti.

Polis tarafından Nurdan İskender’in ölümüyle ilgili yapılan çalışmalarda polis güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Görüntülerde Nurdan İskender’in Fatih Camii içinde dolaştığı görülüyor. Yapılan çalışmalarda ise bu görüntülerin kaydedilmesinden bir süre sonra kız arkadaşı ile birlikte dışarı çıkan Nurdan İskender’in ortadan kaybolduğu, balat sahiline inerek denize atladığı tahmin ediliyor.