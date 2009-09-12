Esrarengiz bidonlarda ne olduğu açıklandı

İşte korkutan bidonlar
Akça, Afet Koordinasyon Merkezinde (AKOM) düzenlediği basın toplantısında
yaptığı konuşmada, İstanbul'da yaşanan sel felaketinden sonra TIR garajı
bölgesinde faaliyet gösteren tesisler ve depolarda bölgenin denize doğru olan
kısımlarında bakanlık ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi uzmanlarınca incelemeler
yapıldığını bildirdi.
Yapılan tespitler sonucunda bölgede bulunan bazı depolardaki kimyasal madde
niteliğindeki bazı maddelerin sele kapılarak ıslandığını, çamur ve diğer
maddelerle karışarak atık hale geldiğini dile getiren Akça, “Yüz ton civarında
madde tespit edildi. Bunların içinde herhangi bir tehlikeli madde yok”
dedi.
Akça, tespit edilen maddelerin çoğunluğunun alüminyum sülfat, boraks, penta
hidrat gibi tehlikesi olmayan inorganik maddeler olduğunu ifade ederek, tedbiren
bunların da toplanıp İzmit'te Büyükşehir Belediyesince işletilen İZAYDAŞ
Tehlikeli Atık Bertaraf Tesisi'ne gönderildiğini kaydetti.
Enkaz kaldırıldıkça çıkan diğer kimyasal maddelerin ekiplerce kontrol altına
alındığını aktaran Akça, özellikle devrilen araçlarda ortaya çıkan akaryakıt,
atık yağ gibi maddelerin de emdirilip toplandığını ve bertaraf tesisine
gönderildiğini belirtti.
Lütfi Akça, konuşmasında şunları kaydetti:
“Buralarda kimyasal madde
depolarından gelen variller de görüldü. Esasen bu varillerin üzerindeki
etiketler yırtılmış, sıyrılmış, silinmiş olduğu için içerikleri konusunda tam
bilgi sahibi olmamakla birlikte bunların tespit edilenleri anında ekipler
tarafından kontrol altına alınıyor. Tedbirli olmak bakımından tehlikeli atık
kabul edilerek tehlikeli atık noktasına gönderiliyor. Ancak bunların tehlikeli
atık olduğuna dair elimizde herhangi bir bulgu yok. Esasen bunların önemli bir
kısmı, dolu olanları sahibi tarafından toplanmış ve tekrar depoya götürülmüş.
Deniz kısmında denize ulaşan herhangi bir atık yada kimyasal madde yada bidon
gibi maddelere rastlanmadı. Sahada bulunan varillerin büyük kısmı boş. Boş
olanlar da toplandı. Şu anda tehlike arz eden durum görülmemekle birlikte
arkadaşlarımız sahayı kontrol altında tutuyor. Sokak aralarında evlere intikal
etmiş bidonların da olduğunu biliyoruz. Basın yayın organlarına yansıdı.
Halkımızdan şunu rica ediyoruz. Bu tip bidonlar dolu olarak bulunduğu zaman
açmamaları, almamaları, kullanmamaları ve AKOM'a bildirmelerini rica
ediyoruz.”