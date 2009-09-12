Esrarengiz bidonlarda ne olduğu açıklandı

Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Lütfi Akça, İstanbul'da selden etkilenen TIR garajının çevresinde 100 ton dolayında çamur ve diğer maddelerle karışan kimyasal madde tespit ettiklerini, bunların tehlikeli olmadığını söyledi.

İşte korkutan bidonlar

Akça, Afet Koordinasyon Merkezinde (AKOM) düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, İstanbul'da yaşanan sel felaketinden sonra TIR garajı bölgesinde faaliyet gösteren tesisler ve depolarda bölgenin denize doğru olan kısımlarında bakanlık ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi uzmanlarınca incelemeler yapıldığını bildirdi.



Yapılan tespitler sonucunda bölgede bulunan bazı depolardaki kimyasal madde niteliğindeki bazı maddelerin sele kapılarak ıslandığını, çamur ve diğer maddelerle karışarak atık hale geldiğini dile getiren Akça, “Yüz ton civarında madde tespit edildi. Bunların içinde herhangi bir tehlikeli madde yok” dedi.



Akça, tespit edilen maddelerin çoğunluğunun alüminyum sülfat, boraks, penta hidrat gibi tehlikesi olmayan inorganik maddeler olduğunu ifade ederek, tedbiren bunların da toplanıp İzmit'te Büyükşehir Belediyesince işletilen İZAYDAŞ Tehlikeli Atık Bertaraf Tesisi'ne gönderildiğini kaydetti.



Enkaz kaldırıldıkça çıkan diğer kimyasal maddelerin ekiplerce kontrol altına alındığını aktaran Akça, özellikle devrilen araçlarda ortaya çıkan akaryakıt, atık yağ gibi maddelerin de emdirilip toplandığını ve bertaraf tesisine gönderildiğini belirtti.



Lütfi Akça, konuşmasında şunları kaydetti:



“Buralarda kimyasal madde depolarından gelen variller de görüldü. Esasen bu varillerin üzerindeki etiketler yırtılmış, sıyrılmış, silinmiş olduğu için içerikleri konusunda tam bilgi sahibi olmamakla birlikte bunların tespit edilenleri anında ekipler tarafından kontrol altına alınıyor. Tedbirli olmak bakımından tehlikeli atık kabul edilerek tehlikeli atık noktasına gönderiliyor. Ancak bunların tehlikeli atık olduğuna dair elimizde herhangi bir bulgu yok. Esasen bunların önemli bir kısmı, dolu olanları sahibi tarafından toplanmış ve tekrar depoya götürülmüş. Deniz kısmında denize ulaşan herhangi bir atık yada kimyasal madde yada bidon gibi maddelere rastlanmadı. Sahada bulunan varillerin büyük kısmı boş. Boş olanlar da toplandı. Şu anda tehlike arz eden durum görülmemekle birlikte arkadaşlarımız sahayı kontrol altında tutuyor. Sokak aralarında evlere intikal etmiş bidonların da olduğunu biliyoruz. Basın yayın organlarına yansıdı. Halkımızdan şunu rica ediyoruz. Bu tip bidonlar dolu olarak bulunduğu zaman açmamaları, almamaları, kullanmamaları ve AKOM'a bildirmelerini rica ediyoruz.”

