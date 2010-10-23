Esrar 'şeker'e iyi geliyormuş!

T24 - Konya'da polis bir kişiyi 6 kilo uyuşturucu ile yakaladı. Zanlı, kendisini "Şeker hastasıyım. İyi geldiği söylendi" diyerek savundu.





Bir ihbarı değerlendiren polis, Konya-Aksaray karayolu kent merkezi girişinde bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Yapılan aramada bir çanta içine gizlenmiş 6 kilo esrar bulundu.

Çantanın sahibi Mehmet Tilgen, gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Tilgen polise verdiği ilk ifadesinde, şeker hastası olduğunu öne sürdü.

Tilgen, "Hastalığıma iyi geleceğini söylediler. O yüzden kullanıyorum" dedi.



