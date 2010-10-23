T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Esrar 'şeker'e iyi geliyormuş!

Konya'da polis bir kişiyi 6 kilo uyuşturucu ile yakaladı. Zanlı, kendisini "Şeker hastasıyım. İyi geldiği söylendi" diyerek savundu.

23 Ekim 2010 03:00

T24 - Konya'da polis bir kişiyi 6 kilo uyuşturucu ile yakaladı. Zanlı, kendisini "Şeker hastasıyım. İyi geldiği söylendi" diyerek savundu.

Bir ihbarı değerlendiren polis, Konya-Aksaray karayolu kent merkezi girişinde bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Yapılan aramada bir çanta içine gizlenmiş 6 kilo esrar bulundu.

Çantanın sahibi Mehmet Tilgen, gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Tilgen polise verdiği ilk ifadesinde, şeker hastası olduğunu öne sürdü.

Tilgen, "Hastalığıma iyi geleceğini söylediler. O yüzden kullanıyorum" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24