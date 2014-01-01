Esrar satışı, ABD'nin Colarado eyaletinde yasallaştı

ABD'nin Colorado eyaletinde 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle 21 yaşını doldurmuş kişilere esrar satışı yasak olmaktan çıktı.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Colorado eyalet yönetimi, konuyu bir süre önce referandumla halk oyuna sunmuş, oylamadan "esrarın yasallaşmasına evet" sonucu çıkmıştı. Aynı referandumdan yasağın kalkması yönünde sonucun çıktığı Washington eyaletinin de bu yıl içinde gereken yasal düzenlemelere gitmesi bekleniyor.

ABD'de, aralarında Colorado ve Washington'ın da bulunduğu 20 eyalette tıbbi amaçla esrar tüketimine izin veriliyor. Yeni düzenlemeyle Colorado eyaletinde ikamet edenler her seferinde 28 gram satın alabilecek. Colorado eyaleti dışında ikamet edenlere 7 gram esrar satışına izin verilecek.

Uruguay da izin vermişti

Güney Amerika ülkesi Uruguay'da da geçen ay esrarın üretim, dağıtım ve satışını devlet kontorlü şartıyla serbest bırakan yasa tasarısı onaylanmıştı. Uruguay Devlet Başkanı José Mujica, "yasanın uyuşturucu kartelleriyle daha etkin mücadele edilmesini sağlayacağını" savunmuştu.

Uruguay'da esrar satın almak ya da yetiştirmek isteyen 18 yaşını doldurmuş kişilerin ilgili mercilere başvuru yapması şart koşuluyor. Söz konusu kaydı yaptıranlar, edindikleri bir özel ruhsatla eczanelerden her ay 40 grama kadar esrar satın alabiliyor.