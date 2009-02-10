Esrar kullanımı testis kanseri riskini artırıyor

Uzun süreli esrar kullanımının testis kanseri riskini artırdığı belirlendi.



ABD’deki Fred Hutchinson Kanser Araştırmaları Merkezi’nin yaptığı araştırmada, 18-44 yaşları arasındaki 369 testis kanseri hastası incelendi. Esrar kullanma alışkanlıkları olup olmadığı sorulan deneklerden elde edilen sonuçlar, 1000 sağlıklı kişininkiyle karşılaştırıldı.



Araştırmanın sonunda, sık sık ya da uzun süre boyunca esrar kullanan erkeklerin testis kanserine yakalanma ihtimalinin, hiç esrar içmeyenlere oranla iki kat fazla olduğu belirlendi. Araştırmada elde edilen bulgular, Cancer dergisinde yayımlandı.

