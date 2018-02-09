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Esrar için evini seraya dönüştürmüş

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da oturduğu evi seraya dönüştürüp esrar elde etmek için Hint keneviri yetiştiren A

09 Şubat 2018 15:01

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da oturduğu evi seraya dönüştürüp esrar elde etmek için Hint keneviri yetiştiren A.D., narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada 5 kilo 25 gram daralı esrar ile 68 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Antalya\'da bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aksu ilçesinde bir apartmanda oturan A.D.\'nin evine baskın yaptı. Polis, evin bir bölümünün uyuşturucu madde üretimi için düzenlendiğini tespit etti. Odalarda yapılan incelemelerde, esrar elde etmek için Hint keneviri ekilen sera düzenekleri kurulduğu belirlendi. Yapılan aramalarda 5 kilo 25 gram daralı esrar ile 68 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.D.\'nin gün ışığı yerine elektrikli soba ve ultraviyole ışınlarından faydalandığı, havalandırma için de vantilatör kullandığı saptandı. Hint kenevirleri ile sera düzeneği sökülerek Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen A.D., ifade işleminin ardından adliyeye sevk edildi.
Muratpaşa ilçesinde bir adrese yapılan baskında ise sentetik uyuşturucu 800 gram skunk ile 3.6 gram bonzai ele geçirildi.

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