'Esrar aptallaştırıyor!'

ABD'de yaklaşık 40 yıldan bu yana sürdürülen bir araştırma, uzun süreli esrar kullanımının zekâ seviyesini düşürebileceğini ortaya koydu. En büyük risk grubunu ise gençler oluşturuyor.

ABD'nin Kuzey Carolina Eyaleti'nde bulunan Duke Üniversitesi'nde araştırmacı Madeline Meier'in önderliğinde yapılan araştırma, esrar kullanımının, merkezî sinir sistemini geri dönüşü olmayacak şekilde zarar verebileceğini ve zekâ seviyesini (IQ) düşürebileceğini ortaya koydu.

Amerikan PNAS dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, esrar kullanımına başlangıç yaşı düştükçe IQ seviyesinde yaşanan düşüş de artıyor. Araştırma, uzun süreli esrar kullanımının konsantrasyon ve hatırlama güçlüğüne neden olduğunu da ortaya koydu.

Gençler büyük risk altında

Genç yaşlarda beynin birçok değişimden geçtiğine dikkat çeken araştırmacılar, erken yaşta esrar kullanmaya başlamanın merkezî sinir sisteminde telafisi olmayan hasarlara neden olabileceği uyarısını yaptı.

Araştırma sonuçları 1970'li yıllarda Yeni Zelanda'da doğan yaklaşık bin kişi üzerinde yapılan uzun süreli incelemelere dayanıyor. Meier ve ekibi araştırmanın katılımcılarını 38 yıldan bu yana izliyor.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe