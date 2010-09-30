Esra’nın katil zanlısı Eyüp: Kiralık katilim

T24 - Nişantaşı’nda öldürülen Esra’nın katil zanlısı Eyüp Gökhan kiralık katil olduğunu itiraf etti. Gökhan’ın adını verdiği bir işadamı ve eşinin aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı, daha sonra serbest kaldı.



Do-Re-Mi tekstil firmasının hayatını kaybeden eski patronu Ahmet Baysal’ın eski eşi Esra Karsel, 9 Ekim 2009’da Nişantası’nda arabasının içinde öldürüldü. Karsel’in katil zanlısı olarak Eyüp Gökhan tutuklandı. Gökhan, cezaevinden soruşturmayı yürüten savcılığa bir mektup göndererek itiraflarda bulunacağını, ek ifade vermek istediğini bildirdi. Milliyet'te yer alan habere göre;



Savcılığa getirilen Gökhan, cinayeti Karsel’in ilişki yaşadığı evli sevgilisinin işadamı babası tarafından para karşılığı işlettirildiğini söyledi.





‘ Yardım ettiler’



Gökhan, adını verdiği bu işadamının cinayet için kendisini azmettirdiğini öne sürdü, saklanması için kendisine yardım ettiğini söylediği kişilerin isimlerini de söyledi. Harekete geçen polis, Gökhan’ın ifadesinde adı geçen işadamı Cengiz B. (70), eşi Nermin B. (63), oğlu Volkan B. (32) ile kiralık katilin tutulmasına aracılık ettiği ileri sürülen Zehni Ş. (30) ve akrabası Şener Ş.’yi (29) gözaltına aldı.



Gözaltındakiler polise verdikleri ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi ve iftiraya uğradıklarını söyledi. Nermin B., emniyetten çıkarılırken gazetecilere, “Bir iftiraya uğradık. Ömrümüzün yarası gitti” dedi.



Volkan B. polise verdiği ifadesinde bir evin alımı nedeniyle tanıştığı Karsel ile bir dönem birlikte olduklarını söyledi. Gökhan, yakalandığında Karsel’i kıskançlık yüzünden öldürdüğünü söylemişti. Gökhan, “Bana eski sevgililerini anlatıp ‘Aralarında en iyisi sensin’ dedi. Onu kıskandım” demişti. Gökhan’ın 8 yıl önce de hemşire sevgilisini atkı ile boğduğu, bu yüzden konulduğu Çorum Yarıaçık Cezaevi’nden 2,5 yıl önce firar ettiği ortaya çıkmıştı. Gökhan, Karsel’i firardayken öldürmüştü.





5 kişi serbest bırakıldı



Gözaltına alınan Cengiz B., eşi Nermin B. ve oğlu Volkan B. ile otopark görevlisi Zehni Ş. ve kardeşi Şener Ş. Şişli Adliyesi’ne sevk edildi. 5 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



