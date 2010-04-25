Esra, sokak ortasında öldürüldü

T24 - İzmir'in Balçova İlçesi'nde banka memuru Esra Yaşar, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sokak ortasında başından tabancayla vurularak öldürüldü.



Olay bugün saat 00.30 sıralarında, Çağdaş Caddesi'nde önünde meydana geldi. Bir bankanın İzmir Göztepe şubesinde çalışan 27 yaşındaki Esra Yaşar, teyzesinin evine misafirliğe gidip bir süre zaman geçirdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde teyzesinin evinden ayrılan Yaşar, otobüsle kendi evine doğru yola çıktı.



Oturduğu semte geldiğinde otobüsten inip evine doğru yürümeye başlayan talihsiz kadın, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce başından tabancayla vuruldu. Duydukları silah sesi üzerine evlerinden çıkan vatandaşlar, genç kadını kanlar içerisinde yerde görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde talihsiz kadının olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.



Polisin incelemesinde Esra Yaşar'ın başına 1 el ateş edildiği belirlenirken, cesedi cenaze aracıyla, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Bekar olduğu belirtilen Yaşar'ın üzerinden cüzdan ve cep telefonu gibi eşyaların çıkmadığını belirten polis, genç kadını kimin öldürdüğünü belirlemek için çalışma başlattı.







