Esra Özakça: Semih'e verilen gazetelerin arasına dürüm broşürü koyuldu!

Açlık grevindeki tutuklu eğitimci Semih Özakça’nın eşi Esra Özakça, eşine cezaevinde verilen gazetelerin arasına dürüm broşürü koyulduğunu söyledi.

Kendisi de 75 gündür açlık grevinde olan ‘ev hapsi’ndeki Esra Özakça, 150 gündür Nuriye Gülmen’le birlikte açlık grevinde olan eşi Semih Özakça’ya cezaevinde verilen gazetelerin arasına dürüm broşürü koyulduğunu söyledi. Özakça ayrıca AİHM talebi ile muayene edilen eşinin kendisine gönderdiği mektupta “AİHM kararıyla adeta ‘işkence’ yaptılar bize” dediğini de söyledi.

OHAL kapsamında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile mesleklerinden ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın tutuklandıktan sonra cezaevinde de devam ettikleri açlık grevi eylemi bugün 150’nci gününde. Eğitimcilerin durumuna ilişkin paylaşımlarda bulunan, kendisi de 75 gündür açlık grevinde olan ‘ev hapsi’ndeki Esra Özakça, eşi Semih Özakça’ya cezaevinde verilen gazetelerin arasına dürüm broşürü koyulduğunu söyledi. Özakça Twitter hesabı üzerinden, “Semih’e verilen gazetelerin arasına dürüm broşürü koyuyorlarmış. Alçaksınız! Bu numara mı irademizi kıracak. Kendinizle karıştırmayın bizi” diye yazdı. Özakça açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi: “Semih ile telefon görüşümüz vardı 17. saniyesinde kesildi. Müdür bu seferlik böyle demiş. Semih 30 dakika hakkımı kullanacağım demiş, kullandırtmamışlar. 1 haftadır refakatçileri yok. Avukat görüşleri kısıtlanıyor. Fiziki ve psikolojik olarak sistematik işkence görüyorlar! Bu yöntemler ne bizi ne Nuriye ve Semih’i yıldırır. İşkence yapmaktan vazgeçin!”

Esra Özakça ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) talebi ile Numune Hastanesi’nde muayene edilen eğitimcilerden eşi Semih Özakça’nın, “AİHM kararıyla adeta ‘işkence’ yaptılar bize. Hücreye doğru gelirken boynumu dik tutacak dermanım dahi yoktu” dediğini kaydetti. Özakça, “Nuriye ve Semih hastanede fiziki ve psikolojik işkence görüyorlar. Uyutulmuyorlar, tecrit ediliyorlar, zorla müdahale ile tehdit ediliyorlar!” diye yazdı.