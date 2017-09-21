Açlık grevini sürdüren eğitimciler, Semih Özakça ve Nuriye Gülmen eylemlerinin 197. gününde. "Nuriye ve Semih için bundan sonra dakikaların önemi var" diyen Esra Özakça, "OHAL Komisyonu Nuriye ve Semih'in dosyalarına, hayatlarını kaybedince mi bakacak?" dedi.

Açlık grevini sürdüren Nuriye Gülmen ve Semih Özakça eylemlerinde 197’nci gününe girdi. İki eğitimcinin 14 Eylül tarihindeki davası tutukluluk halinin devamı kararıyla 28 Eylül’e ertelendi.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre; eşi Semih Özakça’nın tutuklanması ardından açlık grevine başlayan Esra Özakça duruşmanın ertelenmesinin ardından eşini ziyaret etti. Eşi Semih Özakça’nın duruşmaya götürülmemesini büyük bir haksızlık olarak gördüğünü anlatan Özakça, “İnsanlardan kaçırıldıklarını düşünüyorlar. Duruşmaya işlerini bırakıp, zamanını ayırıp gelen herkese teşekkürlerini iletiyorlar” ifadesini kullandı.

Semih Özakça 33 kilo kaybetti

Semih Özakça’nın 53 kiloya düştüğünü açlık grevindeki kilo kaybının 33 kiloya ulaştığını aktaran Esra Özakça, eşinin rahatsızlıklarının her geçen gün arttığını söyledi. Adil yargılanma koşullarının iki eğitimci için de yaratılmasının zorunlu olduğunu belirten Özakça şunları söyledi:

“İkisi de taleplerinin arkasındalar ve kabul edileceğine inanıyorlar. Kimseden haksız yere bir kazanç istemiyorlar. 300 gündür bunu söylüyorlar ve bundan hiçbir şey kaybetmediler, çok umutlular.”

Açlık grevinde 120 günü geride bırakan Esra Özakça’nın da sağlık durumu her geçen gün kötüleşiyor. Boğazında oluşan yaralar nedeniyle sıvı tüketmekte zorlanan Özakça eyleminin başlangıcından bu yana 11 kilo kaybetti.

"Milletcekilleri defalarca söz verdi"

OHAL Komisyonu’nun çalışmaya başladığını ve açlık grevindeki iki eğitimcinin dosyalarını bir an önce görüşmesi gerektiğini söyleyen Esra Özakça şöyle konuştu:

“Milletvekilleri defalarca söz verdi. Çözülmez bir durum değilken çözülmez bir duruma sokuyorlar. OHAL Komisyonu Nuriye ve Semih’i kaybedince mi dosyalarına bakacak? Anayasal hakkımız olan sendikal mücadeleleri yürütmemiz suç gibi gösteriliyor.”

"Dakikaların önemi var"

Sincan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü içerisindeki hastanede Semih Özakça ile annesi Sultan Özakça ilgileniyor. Sultan Özakça’nın oğlu için endişelendiğini aktaran Esra Özakça davanın Sincan’a taşınmasına da tepkili. Toplumun tepki üreteceği davaların başka yerlere kaçırıldığını söyleyen Özakça şöyle konuştu:

“Bu süreçte Anayasa’ya aykırı olmayan tek şey bizim yaptıklarımız. Nuriye ve Semih’in mahkemesi Ankara Adliyesi’nde yapılması gerekirdi. Nuriye ve Semih için bundan sonra dakikaların önemi var.”