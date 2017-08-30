Esra Özakça açlık grevinin 100. gününde: Bedeniniz küçülüyor ama direnciniz büyüyor

Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) mesleklerinden ihraç edilmelerinin ardından başlattıkları açlık grevini cezaevinde tutuklu olarak sürdüren eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça 175 günü geride bıraktı. Semih Özakça'nın karısı öğretmen Esra Özakça, eşinin tutuklanmasının ardından başladığı açlık grevinin 100'üncü gününde. Şimdiye kadar 10 kilo kaybederek 47 kiloya düşen Özakça "Açlık grevinde bedeniniz küçülüyor ama direnciniz büyüyor" diyor.

OHAL kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilen kamu çalışanlarının Yüksel Caddesi’nde başlattığı ‘işimi geri istiyorum’ eylemi 295 günü geride bıraktı. İnsan Hakları Anıtı önünde onlarca kez gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ile öğretmen Semih Özakça açlık grevlerine Sincan F Tipi Cezaevi kampüs hastanesinde devam ediyor.

Semih Özakça’nın tutuklanmasının ardından açlık grevine başlayan eşi öğretmen Esra Özakça da bugün itibariyle eyleminin 100’üncü gününde. Açlık grevinin ilk 17 günü Yüksel Caddesi’ndeki eylemelere katılan Esra Özakça’nın müdahale sırasında kullanılan biber ve portakal gazından dolayı oluşan kronik rahatsızlıklar yaşıyor. Ev hapsi cezası alan Esra Özakça’nın henüz bileğine elektronik kelepçe takılmadı. Gece geç saatlerde ikâmet ettiği adrese gelen kolluk kuvvetlerinin imza istediğini söyleyen Özakça, bir polis memurunun "Kıza çok yazık olacak" dediğini söylüyor.

"En iyi direnmeyi öğrendim"

Duvar'dan Serkan Alan'ın ahberine göre açlık grevinin 100. gününde olan Esra Özakça bu sürenin çok hızlı geçtiğini söyledi. Ev hapsi cezasının verilmesi ile tutuklu bulunan eşi ile görüşememe riskinin yıpratıcı olduğunu belirten Özakça, “Bir karar alıyorsunuz ve hayatınızın tüm aşamasında buna uyum gösteriyorsunuz. İradenizin gücünü de görmüş oluyorsunuz. Aslında bu yapılan saldırı bizim irademize yapılan da bir saldırı” dedi.

Geçen 100 gün içerisinde en iyi direnmeyi öğrendiğini belirten Özakça, “175 gündür Nuriye ve Semih ile açlık grevinin nasıl bir şey olduğunu öğrenmiş oldum. Bedeniniz küçülüyor ama iradeniz günden güne büyüyor” sözleriyle talepleri kabul edilinceye kadar açlık grevine devam edeceğini söyledi.

Gülmen ve Özakça'nın ilk duruşması 14 Eylül'de

Hastane odasında tutuklu bulunan eşi Semih Özakça’yı iki gün önce ziyaret eden Esra Özakça, öğretmen eşinin moralinin yüksek olduğunu, sağlık sorunlarının devam ettiğini söyledi. 14 Eylül tarihinde Gülmen ve Özakça’nın ilk duruşmasının Ankara Adliyesi’nde görüleceğini hatırlatan Esra Özakça, Semih Özakça’nın duruşma için savunmasını hazırladığını aktardı. Eşinin yargılanan değil yargılayan bir yerde duracağını düşündüğünü belirten Özakça şunları söyledi:

“Semih savunmasında nasıl bir eğitimci olduğuyla ilgili bir ilinti kuruyor. Bir eğitimcinin neden bilimsel bakması gerektiğini, eğitime bakış açısının nasıl olması gerektiğini söylüyor. AKP iktidarını getirdiği yeni düzenin ne kadar geniş olduğunu ve bunun bir parçası olduklarına değiniyor.”

"Sürgün edilen dostlarımız da direnmeli"

Mardin’de köy okulunda öğretmenlik yaptığı sırada çıkarılan KHK ile ihraç edilen Esra Özakça, 7 ilde sürgün edilen öğretmenlerin de direnmesi gerektiğini söyledi. 29 Aralık sokağa çıkma yasağı protestosu sırasında yapılan iş bırakma eylemine kendisinin de katıldığını belirten Özakça şöyle devam etti:

“Sendikal faaliyet neden gösterilerek kimse sürgün edilemez. Bu sürgüne zorunlu yer değiştirme derseniz baştan kaybetmiş olursunuz. Sürgün bizim haklarımıza, onurumuza, aile bütünlüğümüze saldırıdır. Sürgün edilen dostlarımız, sendikamız bir direniş pratiği ortaya koymalı diye düşünüyorum.”