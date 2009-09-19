"İzdivaç" programının eski sunucusu Esra Erol, yeni sunucu Zuhal Toplal'ı kendisini taklit etmekle suçladı. Polemiğe girmek istemediğini söyleyen Topal ise "Esra hanım muhatabım değil" dedi.



Zuhal Topal, "Papatyam" dizisinin ilk bölümünde bir evlilik programı sunucusunu canlandırmış ve performansı beğenilmişti. Star TV'de ekrana gelen "İzdivaç" programından Esra Erol'un ayrılması üzerine yapımcıların aklına gelen ilk isim Zuhal Topal oldu. Topal, yeni yayın

döneminden itibaren programı sunmaya başladı. Ancak geçtiğimiz günlerde "Laf Aramızda" programında Bilal Özcan'ın konuğu olan Esra Erol, Topal'ın kendisini taklit ettiğini öne sürdü.



'Kimse kimsenin yerini tutamaz'



Esra Erol, "Senin yerine programı sunan Zuhal Topal'ı nasıl buluyorsun" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Zuhal hanım çok iyi taklit yapıyor. Ama o benim programımı yaparken ne o Esra, ne de ben Zuhal'im. Bildiğim kadarıyla canlı yayında da tecrübesizlik yaşadı. O doğuştan oyuncu, ben de doğuştan sunucuyum. Benim olaya bakışımla, derleyip toplamamla onunki başka olur. Kimse kimsenin yerini tutamaz."



Ünlü sunucunun bu sözleri karşısında Zuhal Topal, polemiğe girmek istemediğini söyledi. Böyle haberlerle gündeme gelmek istemediğini belirten Topal, "Bu tür açıklamalara cevap vermek istemiyorum. Ben sadece işimi yapıyorum, zaten bunlara ayıracak zamanım da yok. İnsanlar bildiği gibi konuşur. Ortada beni ilgilendiren bir durum yok, cevap hakkım da yok. Olsa da kullanmak istemiyorum. Esra hanım muhatabım değil" diye konuştu.



