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Esra Erol'dan kaybettiği bebeği ile ilgili ilk açıklama

Ünlü sunucu Esra Erol, twitterdan kaybettiği bebeği hakkında yaptı

12 Ocak 2014 15:26

Ünlü sunucu Esra Erol, cuma sabahında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının ardından twitter hesabından açıklama yaptı. Erol, "Allah'ın yarattığı kadere teslimim ben. Bilirim imtihandır. Tevekkül ettim. Veren de o alanda. Rabbim daha büyük acılar yaşatmasın kimselere" dedi.

4 aylık hamile Esra Erol cuma sabahı rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü sunucunun eşi Ali Özbir Erol'un hastaneye kaldırılmasıyla ilgili olarak öğlen saatlerinde " Bebek ile ilgili bir sıkıntı oldu. Sabah hastaneye gittik. Şimdi doktorlar ilgileniyor" demişti. Akşam saatlerinde ise kötü haber geldi ve ünlü sunucunun bebeğini kaybettiği ortaya çıktı.

Ünlü sunucu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Allah'ın yarattığı kadere teslimim ben. Bilirim imtihandır. Tevekkül ettim. Veren de o alanda. Rabbim daha büyük acılar yaşatmasın kimselere. Mesajlarıyla acımı paylaşan herkesten Allah razı olsun. Sonsuz teşekkür ederim. İyi olduğumu bilin..." ifadesini kullandı. Esra Erol, Pazartesi günü Fox TV'deki programda yayına çıkacak.

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