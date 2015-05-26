Esra Erol'dan '5 milyon lira tazminatla Acun'la anlaştı' iddiasına cevap

İzdivaç programı sunucusu Esra Erol, Yeni sezon için Fox TV'den 5 milyon lira tazminat karşılığında ayrıldığı ve Acun Ilıcalı ile anlaştığı iddiasını yalanladı.

Çıkan haberlerin ardından Erol, kişisel Instagram sayfasına "Dünden beri bir sürü şey yazıldı. Açıklama yapmam şart oldu. Tv8 ile anlaşma yaptığım haberi gerçeği yansıtmamaktadır. Duyurulur" notunu düştü.

TV kulislerinde ise Erol ile Ilıcalı'nın anlaşmaya çok yakın oldukları ancak hukuki nedenler dolayısıyla resmi bir açıklama yapmadıkları konuşuluyor.