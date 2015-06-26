Esra Erol'a rekor ücret!

Fox'tan, ATV'ye geçen Esra Erol ayda 1 milyon 100 bin lira alacak. Programın yapımcılığını üstlenen Erol'un eşi Ali Özbir'e de ayrıca ayda 1 milyon 100 bin lira ödenecek. Böylece, 'Esra Erol'la İzdivaç' Türkiye televizyon tarihinin en yüksek bütçeli programı oldu.

Posta'dan Mesut Yar'ın köşesinde yazdığı habere göre; 8 yıldır ekranda olan Esra Erol yeni sezon için ATV ile günlük 50 bin TL’ye el sıkıştı. Ayda 22 gün ekrana gelecek programın yapımcılığını da Esra Erol’un eşi Ali Özbir üstlendi. Ona da günlük 50 bin TL ödenecek. Böylece toplamda ayda 2 milyon 200 bin lira rekor ücret ile program televizyon tarihine geçti.