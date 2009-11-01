Esra Erol'a çok kızdı

Flash tv ekranlarında hafta içi her gün "Yasemin Bozkurt'la Desti İzdivaç"ı sunan Yasemn Bozkurt meslektaşı Esra Erol'a kızdı.
Erol'un "Bu formatı ben başlattım" yönündeki açıklamalarına tepki
gösteren Bozkurt, "2003 yılında program yaparken programım içinde bir
format kullandım. Bu format gerçekten evlenmek isteyen yalnız
insanların bir araya gelmesi, birbirlerini daha kolay tanıması için bir
platform oluşturmaktı.
Hatta bununla da yetinmeyerek evlenmek için imkanı olmayan kişilere de
destek vermeye çalışıyorduk. Bu program içi bölüm kısa sürede çok fazla
ilgi çekti. Biz de böylece ciddi bir evlilik programı yapmaya başladık.
Çünkü evlilik ciddi bir işti ve bu ciddi kuruma gereken saygı
gösterilmeliydi. Biz bıraktıktan yıllar sonra birileri benim yaptığım
formatı alıp tüm ciddiyetinden çıkartıp göbek atma programına çevirip
bu benim formatım diyemez. Bu korsanın dik alasıdır. Bu emeğe
saygısızlıktır. Esra Erol'un bu formatı ben başlattım ben bitirirm
sözleri üzerine gerçekten üzüldüm ve kızdım. Şöhret dipsiz bir kuyudur.
Bir gün varken bir gün yok olursunuz.yokluğunuz da farkedilmeyebilir.
Esra Erol'u bu konuda saygıya ve dürüstlüğe davet ediyorum. Türkiye'de
en çok formatı çalınan isimlerin başında geliyorum" diye konuştu.