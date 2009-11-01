Esra Erol'a çok kızdı

Erol'un "Bu formatı ben başlattım" yönündeki açıklamalarına tepki gösteren Bozkurt, "2003 yılında program yaparken programım içinde bir format kullandım. Bu format gerçekten evlenmek isteyen yalnız insanların bir araya gelmesi, birbirlerini daha kolay tanıması için bir platform oluşturmaktı.

Hatta bununla da yetinmeyerek evlenmek için imkanı olmayan kişilere de

destek vermeye çalışıyorduk. Bu program içi bölüm kısa sürede çok fazla ilgi çekti. Biz de böylece ciddi bir evlilik programı yapmaya başladık. Çünkü evlilik ciddi bir işti ve bu ciddi kuruma gereken saygı gösterilmeliydi. Biz bıraktıktan yıllar sonra birileri benim yaptığım formatı alıp tüm ciddiyetinden çıkartıp göbek atma programına çevirip bu benim formatım diyemez. Bu korsanın dik alasıdır. Bu emeğe saygısızlıktır. Esra Erol'un bu formatı ben başlattım ben bitirirm sözleri üzerine gerçekten üzüldüm ve kızdım. Şöhret dipsiz bir kuyudur.



Bir gün varken bir gün yok olursunuz.yokluğunuz da farkedilmeyebilir. Esra Erol'u bu konuda saygıya ve dürüstlüğe davet ediyorum. Türkiye'de en çok formatı çalınan isimlerin başında geliyorum" diye konuştu.