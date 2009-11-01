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Kültür-Sanat

Esra Erol'a çok kızdı

Yasemin Bozkurt'la Desti İzdivaç"ı sunan Yasemn Bozkurt Esra Erol'a"Bu program göbek atma programı değil" diyerek kızdı

01 Kasım 2009 02:00

Flash tv ekranlarında hafta içi her gün "Yasemin Bozkurt'la Desti İzdivaç"ı sunan Yasemn Bozkurt meslektaşı Esra Erol'a kızdı.

Erol'un "Bu formatı ben başlattım" yönündeki açıklamalarına tepki gösteren Bozkurt,  "2003 yılında program yaparken programım içinde bir format kullandım. Bu format gerçekten evlenmek isteyen yalnız insanların bir araya gelmesi, birbirlerini daha kolay tanıması için bir platform oluşturmaktı.
Hatta bununla da yetinmeyerek evlenmek için imkanı olmayan kişilere de
destek vermeye çalışıyorduk. Bu program içi bölüm kısa sürede çok fazla ilgi çekti. Biz de böylece ciddi bir evlilik programı yapmaya başladık. Çünkü evlilik ciddi bir işti ve bu ciddi kuruma gereken saygı gösterilmeliydi. Biz bıraktıktan yıllar sonra birileri benim yaptığım formatı alıp tüm ciddiyetinden çıkartıp göbek atma programına çevirip bu benim formatım diyemez. Bu korsanın dik alasıdır. Bu emeğe saygısızlıktır. Esra Erol'un bu formatı ben başlattım ben bitirirm sözleri üzerine gerçekten üzüldüm ve kızdım. Şöhret dipsiz bir kuyudur.


Bir gün varken bir gün yok olursunuz.yokluğunuz da farkedilmeyebilir. Esra Erol'u bu konuda saygıya ve dürüstlüğe davet ediyorum. Türkiye'de en çok formatı çalınan isimlerin başında geliyorum" diye konuştu.

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