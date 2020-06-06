Esra Erol'un programına canlı yayında polis baskını!

Atv'de ekrana gelen Esra Erol'da programında bugün canlı yayında hareketli anlar yaşandı. 16 yaşındaki kızının birliktelik yaşamasına göz yuman anneyi Bahçelievler Çocuk Şube ekipleri ifadesi alınmak üzere götürdü.
Atv'de ekrana gelen Esra Erol'da programında bugün canlı yayında hareketli anlar yaşandı. Bahçelievler Emniyet Müdürlüğü Esra Erol'un programını ihbar kabul etti.
Programda 16 yaşındaki kızının birliktelik yaşamasına göz yumduğu öğrenilen anne Bahçelievler Çocuk Şube ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere götürüldü.
16 yaşındaki kız çocuğunu Sosyal Hizmetler'e verileceği öğrenildi.