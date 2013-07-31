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Yaşam

Esra Erol rekor ücretle Fox TV’ye transfer oldu

'Esra Erol ile Evlen Benimle' programının sunucusu Esra Erol, yeni yayın sezonu için rekor bir ücretle atv'den Fox TV'ye transfer oldu

31 Temmuz 2013 13:43

 

Atv'de 'Esra Erol'da Evlen Benimle' adlı izdivaç programını yapan Esra Erol Fox TV'ye transfer oldu. Esra Erol'un Fox TV'den 500 bin lira maaş alacağı öne sürüldü. Erol, Atv’den aylık 250 bin lira alıyordu. Esra Erol 2007’de Flash TV’deki ‘Dest-i İzdivaç’ adlı programa başladığında aylık 9 bin TL kazanıyordu.

Fox TV’den Esra Erol’un transferiyle ilgili olarak şu açıklama yapıldı:

 

Yeni projelerle gelecek

 

Ekranların en sevilen yüzlerinden, yıllardır mutlu evliliklere aracı olan, sıcaklığı , neşesi ve doğallığıyla gönüllere taht kuran Esra Erol, Eylül'den itibaren FOX'ta! Kendi adıyla sunduğu programıyla milyonların beğenisini kazanan Esra Erol, istikrarlı ve önemli bir yükseliş ivmesi çizen FOX'la uzun bir dönem için el sıkıştı. Yeni sezonu FOX ekranında karşılayacak olan Esra Erol, farklı ve yepyeni projelerle izleyicisiyle buluşacak; yine çok sevilen, çok izlenen programlara imza atacak.

 

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