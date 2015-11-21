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Esra Erol ikinci kez anne oldu

Esra Erol ve Ali Özbir çifti çocuklarına Ömer Erol adını verdi

21 Kasım 2015 17:52

Ünlü sunucu Esra Erol bu sabah ikinci kez anne oldu. Esra Erol bu sabah 10.47’de doğum yaptı. 53 cm boyunda ve 3 kilo 260 gram ağırlığında dünyaya gelen bebeğe çift Ömer Erol ismini verdi. Ünlü sunucunun ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Erol’un doğum öncesi ameliyathaneye girerken ki fotoğrafını ise eşinin kız kardeşi Şafak Özbir paylaşarak "Ömer’i beklerken” notunu düştü.

<img class="mid-banner" src="https://media-cdn.t24.com.tr/files/20151121155217_56505fc867b0a92328e57152.jpeg" alt="Erol’un doğum öncesi ameliyathaneye girerken ki fotoğrafını ise eşinin kız kardeşi Şafak Özbir paylaşarak " Ömer’i="" beklerken”="" notunu="" düştü."="">

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