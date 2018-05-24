Esra Erol canlı yayında ağladı: Ailemizde yaşanıyor olması şok etkisi yarattı; yazıklar olsun!

Sunucu Esra Erol, programının stüdyo şefi Eda Gök'le evli olan yine aynı programın orkestra şefi Emrah Albayrak'ın programın eski solistlerinden Burcu Sinem Ünsal'la aldatmasına tepki gösterdi. Gözyaşları içinde yayına çıkan Esra Erol, Emrah Albayrak'ın bu çirkin ihanetine, “Bunun bizim ailemizde yaşanıyor olması, hepimiz için şok etkisi oluşturdu. Sana ne diyebilirim ki Emrah, yazıklar olsun” diyerek sitem etti.

Erol’un stüdyo şefliğini yapan ve aynı zamanda Seda Sayan’ın yeğeni olan Eda Gök Albayrak, 7 yıldır evli olduğu eşi Emrah Albayrak’tan tek celsede boşandı. Eda Gök ve Emrah Albayrak'ın Arya adında bir kız çocukları da var. Gök, evli ve iki çocuk sahibi olan Burcu Sinem Ünsal için “Aynı masada yemek yedik, evime girip çıkan, iş arkadaşımız ve güvendiğim biriydi” diyerek zina davası açtığını ve tek celsede boşandığını söyledi.