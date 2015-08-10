Esra Erol, Bodrum'da hastanelik oldu

Bodrum'da ailesiyle birlikte tatil yapan televizyon yıldızı Esra Erol, gıda zehirlenmesinden dolayı hastaneye kaldırıldı. 3 gece hastanede yatırılan Esra Erol, sağlık durumunun şu an iyi olduğunu ve herkesin dikkat etmesi gerektiğini instagram hesabından duyurdu. Esra Erol'un sosyal medya üzerinden yapmış olduğu açıklama;

"Bodrum tatili inşallah şimdi başlıyor son iğne günü Dikkatli okuyun lütfen Özellikle de çocuklarınız için! Beni 3 gün hastane yatıran, Ali'nin ayakta geçirdiği berbat bir bakteri ile tanıştık. Tedavi hala devam ediyor! Şükür artık daha iyiyiz Sıcaklarla bakteriler ve virüsler her yerde! Salmonella bakterilerinin sebep olduğu bir hastalıktır.

8-72 saat içerisinde karın ağrısı , ishal ve ateş belirtileriyle kendisini gösterir. İlave olarak mide bulantısı, kusma ve başağrısı ortaya çıkabilir, 4-7 gün sürebilir! Salmonelle bakterilerinin pişmemiş olan çiğ etlerde, tavuklarda ve yumurtada bulunma olasılığı mevcuttur.Ancak iyi pişirilen etlerde ve hazır ürünlerde olma ihtimali yoktur.

Öte yandan pişirilmeden yenen bazı gıdaların, mesela meyve ve sebzelerin çiğ et ile teması sonrasında çapraz bulaştırma sebebiyle de insanlara bulaşma olasılığı vardır. ‘İyi Mutfak Hijyeni’ kurallarına uyulduğunda herhangi bir gıdadan salmonella bulaşma ve hastalık riski tamamen ortadan kalkar."