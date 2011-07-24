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Esra Erol anne oldu

İzdivaç programının ünlü sunucu 3 kilo 280 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi.

24 Temmuz 2011 03:00

T24 - İzdivaç programının ünlü sunucu 3 kilo 280 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi.
 

Esra Erol, cuma gecesi saat 01.00 sularında doğum yaptı ve bir erkek bebek dünyaya getirdi.


3 kilo 280 gram ağırlığında, 50 cm boyunda doğan bebeğe "İdris Ali" ismi verildi.


Kendisinin ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten sunucu, eşi Ali Özbir’in ise doğum sırasında heyecandan bayılma noktasına geldiğini söyledi.


Erol’un normal doğum yapmak istediği, ancak sancı oluşmayınca epidural sezaryen yöntemine başvurulduğu öğrenildi.

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