Esra Erol: Alişan'ı evlendirmek istiyorum, yayınıma gelsin

Evlilik programı sunucusu Esra Erol, Ankara'da sevenleriyle buluştu. Erol, en çok evlendirmek istediği ünlünün Alişan olduğunu açıkladı.



Posta'da yer alan habere göre; Forum Ankara'da bir etkinliğe katılan ünlü sunucu Esra Erol, hayranlarından gelen sorulara cevap verdi. Programında bugüne kadar 322 çifti evlendirdiğini söyleyen Erol, “İki seven insanı birleştirmek işimi kutsallaştırıyor” dedi.



Esra Erol en çok evlendirmek isteyeceği ünlü sorulunca “En çok Alişan'ı evlendirmek isterim. Alişan, seni yayınıma bekliyorum” diye yanıt verdi.

