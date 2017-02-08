Esra Erol 7 yılda kaç çifti evlendirdi?

Bugüne kadar pek çok kanalda evlilik programı sunan Esra Erol, 7 yıllık yayın hayatında 329 çifti evlendirdi ve bu çiftlerden 61 çocuk dünyaya geldi. Erol'un evlilik programı yapan rakiplerinden Zuhal Topal, iki sezon içerisinde iki çifti; Seda Sayan ise üç sezonda 16 çifti evlendirdi.

'Esra Erol'da programıyla ATV ekranlarında seyirciyle buluşmaya devam eden Erol, bu sezon başından itibaren üç çifti daha nikâh masasına oturttu.

Erol ise şimdiye kadar evlendirdiği 329 mutlu çift ve bu çiftlerden dünyaya gelen 61 çocukla, rakiplerine açık ara fark atarak evlilik programındaki başarısını ve güvenilirliğini bir kez daha kanıtladı.

Kendisi de programda evlenmişti

Esra Erol'un, kendisi de eşi Ali Özbir ile 2010 yılında 'Esra Erol'da Evlen Benimle' adlı programda evlenmişti. Erol, kendisine programının gerçek olup olmadığını soranlara şöyle yanıt veriyor:

"Bana her zaman sorulan bu soruya şu yanıtı veriyorum: Tam yedi yıl önce ben de bu programda evlendim." Esra Erol, çok fazla kişiyi evlendirmek yerine mutlu yuvalar kurulmasını temenni ediyor."