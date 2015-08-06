Esra Elönü'den 'Kabataş tacizi' için çağrı: Zehra çıksın, 'Şiddeti yaşadım ama olay abartıldı' desin!

Ülke TV sunucusu ve gazeteci Esra Elönü, Gezi döneminde Kabataş’ta tacize uğradığını iddia eden Zehra Develioğlu'na şu çağrıda bulundu: “Zehra çıksın şunu desin “Ya ben şiddet gördüm. Bu şiddeti yaşadım ama olay abartıldı, manipüle edildi desin”

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında sosyal medyada “IŞİD'li mücahitlerle sevişmek cihaddır. Cenneti garantilemektir” dediği iddia edilerek gündeme gelen ve bu iddiaları yalanlayan gazeteci Elönü, “araf”ta olduğunu söyleyerek, “Bir taraftan o Kemalist seküler, ideolojik olan o dinozorlaşmış insanların salvolarına karşı savaşmak zorunda kaldım. Bir taraftan da hurafeyi din diye satan bir camianın içerisinde kaldım. O yüzden çok ortada kaldığımı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Medyaradar’dan Alev Gürsoy Cimin’e konuşan Elönü, koalisyon olsa hangi partiyle kurulmasını isteyeceğinin sorulması üzerine “Hiçbir parti. İkna odasından mescit olur mu? Olmaz. O halde CHP ile hiç olmaz. Çünkü bu partide Genetik bir Allah’a muhaliflik olduğu için benim onlara iyi bakmam mümkün değil” dedi.

'HDP'yi ilk zamanlar destekliyordum'

HDP’nin kapatılmasına karşı olduğunu söyleyen Elönü, “Demirtaş’ın çaldığı sazın repertuvarında bu evlatlarımıza okunan selalar mı olmalıydı? Hani barış şarkıları nerede? Ben HDP’yi ilk zamanlar destekliyordum ama bu Kobani eylemleri ve Yasin Börü olayları bardağı taşıran son damla oldu” dedi.

Esra Elönü AKP’nin neden oy kaybettiğinin sorulması üzerine İslami duruşunu kaybettiğini söyleyerek şu açıklamalarda bulundu: “Şu an CHP’nin rezidanslarını tartışıyorsak, konuşuyorsak ve bir bakanın kolundaki 700 bin liralık saati konuşmuyorsak bence herkes Müslümanlığını bir kez daha gözden geçirmeli... Bak o saat konusu beni kızdırdı. Ne olursa olsun, isterse hediye olsun ama benim 700 bin liralık saatim ileri gidiyorsa o ilerinin gerisinde mazlumların açlığı vardır, mutlaka birilerinin yoksulluğu vardır. Doymamış bir aile vardır. Ve o saat kesinlikle o saat doğruyu göstermez.”

'Esma'nın babası Erdoğan'a nasıl bakıyorsa ben de öyle bakıyorum'

Ahmet Davutoğlu’ndan herkesin “Tayyip Erdoğan’lık” beklediğini, “tektikçiler ve troller tarafından kendisine büyük haksızlık yapıldığını” savunan Elönü, Erdoğan’a hayran olup olmadığının sorulması üzerine; “Mısır’da şehit edilen Esma Biltaci’nin babasının gözleri Tayyip Erdoğan’a nasıl bakıyorsa ben de Tayyip Erdoğan’a öyle bakıyorum... Erdoğan’ın o babaya verdiği umudu seviyorum ben. Benim için Erdoğan şu an sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı değil, ben o babanın gözlerinden bakıyorum Erdoğan’a. Hayır hayran değilim. Benim ve bir Müslüman’ın hayranı olacağı kutsal, yüce insanlar şu an zaten hayatta yok. Hayranlığın bir Müslüman için de sakıncalı olduğunu düşünüyorum” dedi.