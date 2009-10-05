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Esra Ceyhan TRT' den ne kadar alacak?

Milletvekili Ensar Öğüt, sunucu Esra Ceyhan'a ödenecek aylık 500 bin TL'nin kimler arasında ve nasıl paylaştırıldığını sordu.

05 Ekim 2009 03:00

Milletvekili Ensar Öğüt, sunucu Esra Ceyhan'a ödenecek aylık 500 bin TL'nin kimler arasında ve nasıl paylaştırıldığını sordu.

TBMM'ye Başbakan Erdoğan'ın yanıtlaması istemiyle önerge veren Öğüt'ün soruları şöyle:

"Esra CEYHAN’ın sunuculuğunu yapacağı ve gündüz kuşağında yayına girecek olan program, 12.10.2009 tarihinde TRT’de başlayacaktır. TRT bu program için yapımcı firmaya program başı 25 Bin TL verecek, haftada 5 gün yayınlanacak olan bu programa ayda toplam 500 Bin TL ödeyecek ve Yapımcı Firma da bu programdan alacağı para ile Esra CEYHAN’a ayda 40 Bin TL ödeyecektir..

Ayrıca TRT’nin bağlı olduğu Devlet Bakanının, Genel Müdür İbrahim ŞAHİN’in ve Koordinatör Kürşat ÖZKÖK’ün de konudan bilgisi olduğu söylenmektedir.

1- Esra CEYHAN’a ödenen 40 Bin TL’den sonra, kalan büyük paralar kimler arasında paylaştırılmaktadır?

2- Genel Müdür İbrahim ŞAHİN’in bu konudan bilgisi var mıdır?

3- Kürşat ÖZKÖK’ün Koordinatörlük makamında oturması için aldığı eğitim nedir?

4- Kürşat ÖZKÖK’ün daha önce herhangi bir siyasi partiye üyeliği var mıdır?

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