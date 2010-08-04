Esra-Ceyda kardeşler gözaltına alındı

T24 - Bir trafik uygulamasında kameralara yansıyan ve meşhur olan Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler 'kokain kullanmak' suçlamasıyla gözaltına alındı.



İstanbul Narkotik Şubesi ekipleri dün sabah saatlerinde bir adrese baskın düzenledi. Burada gözaltına alınan kişinin üzerinde kokain bulundu. Şüpheli polise, kokaini "Şarkı Söylemez Lazım" adlı programla tanınan Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlere götürdüğünü söyledi. Polis, 'hadi götür oraya biz de seninle geliyoruz' dedi. Bu kişi uyuşturucuyu teslim ettiği sırada polis Esra ve Ceyda kardeşleri gözaltına aldı. Vatan Caddesi'ndeki Narkotik Şubeye getirilen iki kardeş konuldukları nezarette uygunsuz davranışlar sergiledi. Adli Tıp Kurumu'na götürülen Esra ve Ceyda kardeşlerin kan örnekleri alındı. Operasyonların süreceği ve çok sayıda tanınmış ismin ifadesine başvurulacağı öğrenildi.





