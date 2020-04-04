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Esra Balamir'in Koronavirüs testi sonucu belli oldu

04 Nisan 2020 20:19

Geçtiğimiz günlerde "Arkadaşıma Covid-19 testi yapıldı. Maalesef arkadaşım da pozitif çıktı. Bana da test yaptılar. Sanırım benim de pozitif" açıklamasını yapan Esra Balamir'in test sonucu pozitif çıktı.

Snob Magazin'e konuşan ve tedavisinin evinde devam ettiğini söyleyen Balamir, "Tedavi oluyorum. Eve ilaç getiriyorlar" dedi.

Esra Balamir, geçtiğimiz aralık ayında yılladır teşhis konulamayan hastalığı ile mücadele ettiğini söylemişti. Balamir, "Tedavim devam ediyor. Cerrahpaşa'da 6 haftada bir yatış yapıyorum. Tedavimde damar yolundan ilaç veriliyor. Uzun yıllar, hatta ömür boyu almak zorunda kalabilirim. Bu da benim kaderimde varmış, her şey Allah'tan. Buna da şükür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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