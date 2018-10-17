Esra Albayrak: Müslümanlar Avrupa değerlerine karşı bir tehdit olarak gösterilmektedir

Gülseli KENARLI - Güven USTA / İSTANBUL, (DHA) İSLAM İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından düzenlenen, “İslamofobi: Bir insan hakkı ihlali ve ırkçılığın çağdaş görünümü” başlıklı seminer\'de konuşan İİT Kadın Danışma Konseyi Başkanı Esra Albayrak, “Müslümanlarla ilgili savaşçı, kadın düşmanı, iptidai, cinsel sapık gibi algılar yapılıyor. Müslümanlar Avrupa değerlerine karşı bir tehdit olarak gösterilmektedir.\" dedi. Albayrak, \"Avrupa nüfusunun yüzde 8\'ini oluşturan 55 milyonluk bir Müslüman kitleden söz ediyoruz. 2050 yılı itibarıyla Müslüman oranı yüzde 8\'den yüzde 20\'lere ulaşması bekleniyor. Elbette bu rakamlar Avrupa için önemli bir rahatsızlık sebebi. Batı medeniyetinin bu tehlike algısına karşı geliştirdiği ultranasyonalist ırkçı refleksler ise doğrudan aydınlanmadan bu yana Batının üzerinde inşaa ettiği bütün değerlere yönelik, demokrasi gibi, insan hak ve özgürlükleri gibi değerlere yönelik, ciddi bir tehdidi ifade etmektedir\" dedi.

RAKAMLARLA BATIDAKİ SALDIRILAR

Albayrak, “Sadece 2017 yılında Fransa\'da 121 İslamofobik olay gerçekleşmiş, Müslümanlara ait 19 ibadethane devlet tarafından kapatılmıştır, 749 kişi ev hapsine alınmış, 4 bin 500 polis baskını gerçekleşmiştir. Yine 2017 yılında Almanya\'da 100 camiye saldırı düzenlenmiş, Müslüman Almanlara yönelik 908 bireysel saldırı gerçekleşmiş, öğretmenlik yapan Müslümanların yüzde 60\'ı ayrımcılığa uğradıklarını hissettiklerini ifade etmiştir. Göçmenlere karşı 1906 saldırı gerçekleşmiş, göçmen kamplarına yönelik 286 saldırı, göçmenlere yardım eden gönüllülere karşı ise yani sadece Müslümanlara yönelik değil bu nefret aynı zamanda onlara yardım eden Batılılara karşı da 132 kriminal ve fiziksel saldırı ile kendini gösterilmiş\" şeklinde konuştu.

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